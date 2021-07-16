Сильнейшее за последние 20 лет наводнение в Бельгии унесло жизни 11 человек. Видео © Twitter / MrJamesCosgrove

Число жертв наводнения в Валлонии (юг Бельгии), ставшего сильнейшим за последние 20 лет, выросло до 11 человек. Практически полностью затоплено несколько десятков населённых пунктов, особенно пострадали провинции Льеж, Лимбург и предгорья Арденн.

"Власти подтвердили гибель 11 человек, пропавшими без вести числятся трое гражданских лиц, при спасении которых лодка перевернулась в грязевом потоке, и 15-летний подросток", — сообщает телеканал RTBF.

Наводнение началось в ночь с 14 на 15 июля в результате мощных ливневых дождей, которые продолжались в течение дня в четверг. За последние сутки в стране выпала полуторамесячная норма осадков. Вода на улицах южной части Бельгии поднимается до метра, а около 20 домов вовсе разрушены грязевыми потоками. Для эвакуации людей, которые не могут выбраться самостоятельно, спасатели используют моторные лодки и вертолёты.

В городах Льеж и Намюр жителей близких к рекам (Маас, Самбра для Намюра) домов попросили покинуть жильё на ночь, так как ожидается повышение уровня воды — как минимум из-за стекающих мощных грязевых потоков. Электроснабжение на юге страны частично нарушено, практически парализовано железнодорожное сообщение, блокирован ряд автомобильных дорог. В нескольких муниципалитетах Валлонии вода непригодна для употребления. Бельгия уже обратилась к ЕС с запросом об оказании помощи для борьбы со стихией.