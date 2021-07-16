Пропавшими без вести после наводнения в ФРГ числятся 1,3 тысячи человек

Власти округа Арвайлер в ФРГ не владеют информацией о местонахождении 1,3 тысячи человек после сильного наводнения в регионе. Об этом сообщила пресс-служба округа.

"В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших. В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около тысячи вызовов", — говорится в сообщении.

Власти также отметили, что в настоящее время продолжаются спасательные операции. На данный момент невозможно сделать окончательные выводы касательно ситуации в связи со сложной обстановкой.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что окончательный масштаб трагедии на западе страны станет ясен только в последующие дни.