Пропавшими без вести после наводнения в ФРГ числятся 1,3 тысячи человек
При этом окончательный масштаб трагедии ещё не ясен. Как отметила канцлер Германии, оценку произошедшему можно будет дать в ближайшие дни.
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Власти округа Арвайлер в ФРГ не владеют информацией о местонахождении 1,3 тысячи человек после сильного наводнения в регионе. Об этом сообщила пресс-служба округа.
"В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших. В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около тысячи вызовов", — говорится в сообщении.
Власти также отметили, что в настоящее время продолжаются спасательные операции. На данный момент невозможно сделать окончательные выводы касательно ситуации в связи со сложной обстановкой.
В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что окончательный масштаб трагедии на западе страны станет ясен только в последующие дни.
Ранее Лайф сообщал, что в западной части Германии произошло катастрофическое наводнение. В результате разгула стихии примерно 70 человек пропали без вести. Отметим, что сильные дожди продолжаются в Германии с 12 июля из-за циклона "Бернд". По данным синоптиков, в ряде регионов ФРГ до конца недели сохранятся экстремальные погодные условия, включая грозы и продолжительные ливни.
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