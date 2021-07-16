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Один ребёнок и пятеро взрослых пострадали в результате взрыва на Украине

Все они госпитализированы. Подозреваемого в подрыве неустановленного устройства задержали. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения.

15 июля, 21:31
<p>Фото © Национальная полиция Украины</p>

Фото © Национальная полиция Украины

Шесть человек, среди которых четырёхлетний ребёнок, пострадали в результате взрыва в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области Украины. По предварительной версии, взорвалась граната.

"Вследствие взрыва пострадали шесть человек, среди которых четырёхлетний ребенок. Все они доставлены в Каменец-Подольскую городскую больницу и в настоящее время получают помощь медиков", — говорится в сообщении сектора коммуникации Национальной полиции Украины.

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Подозреваемого в подрыве неустановленного устройства задержали, по предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ предотвратила теракт в Москве. У боевика нашли компоненты СВУ, инструкции по изготовлению бомбы и переписку с террористами из Сирии.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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