Один ребёнок и пятеро взрослых пострадали в результате взрыва на Украине
Все они госпитализированы. Подозреваемого в подрыве неустановленного устройства задержали. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения.
Фото © Национальная полиция Украины
Шесть человек, среди которых четырёхлетний ребёнок, пострадали в результате взрыва в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области Украины. По предварительной версии, взорвалась граната.
"Вследствие взрыва пострадали шесть человек, среди которых четырёхлетний ребенок. Все они доставлены в Каменец-Подольскую городскую больницу и в настоящее время получают помощь медиков", — говорится в сообщении сектора коммуникации Национальной полиции Украины.
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Подозреваемого в подрыве неустановленного устройства задержали, по предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.
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