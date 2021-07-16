Один ребёнок и пятеро взрослых пострадали в результате взрыва на Украине

Шесть человек, среди которых четырёхлетний ребёнок, пострадали в результате взрыва в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области Украины. По предварительной версии, взорвалась граната.

"Вследствие взрыва пострадали шесть человек, среди которых четырёхлетний ребенок. Все они доставлены в Каменец-Подольскую городскую больницу и в настоящее время получают помощь медиков", — говорится в сообщении сектора коммуникации Национальной полиции Украины.

Подозреваемого в подрыве неустановленного устройства задержали, по предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.