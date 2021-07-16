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Опубликовано 15 июля 2021, 21:10

Valve презентовала карманную приставку для игр

В продаже она появится в конце года в некоторых странах по цене $399. Производитель обещает восемь часов автономной работы без подзарядки.

Карманная приставка Steam Deck. Видео © SteamDeck

Компания Valve, которая является создателем популярных компьютерных игр Counter-Strike и Half-Life, представила карманную приставку Steam Deck. Это первая игровая консоль, которая также может применяться как мини-компьютер.

В её основу лёг мощный процессор APU от AMD. Устройство оснащено 16 Гб оперативной памяти по стандарту LPDDR5. В зависимости от версии консоль оснащается жёстким диском 64 Гб eMMC, 256 Гб NVMe SSD или 512 Гб NVMe SSD.

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Пользователи смогут насладиться играми на семидюймовом экране с разрешением WXGA (1280x800 точек) и частотой обновления 60 Гц. Всё это дополнено двумя трекпадами. Steam Deck имеет встроенные динамики и микрофоны, а также 3,5-мм разъём для подключения наушников. Производитель обещает восемь часов автономной работы без подзарядки.

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Продажа Steam Deck начнётся в декабре 2021 года. До конца года консоль стоимостью $399 выйдет на рынки США, Канады, стран ЕС и Великобритании, а в 2022-м устройство от Valve появится в других странах.

Ранее обновлённую игровую консоль Switch представила Nintendo. Она поступит в продажу уже в октябре текущего года.

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Артем Порвин
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