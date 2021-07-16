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Погибший голкипер НХЛ Кивлениекс спас жизни одноклубника и его беременной жены

Как выяснилось, на вечеринке заряды полетели в сторону собравшихся гостей, вратарь сумел прикрыть собой пару от летящей петарды. Супруги назовут малыша в честь погибшего товарища.

15 июля, 21:02
<p>Фото © Латышская федерация хоккея</p>

Фото © Латышская федерация хоккея

Вратарь клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" и член сборной Латвии Матисс Кивлениекс погиб, защитив жизнь своего одноклубника Элвиса Мерзлиника и его беременной жены. Об этом в "Твиттере" написал журналист Марк Шейг со ссылкой на спасённого спортсмена.

Отмечается, что Кивлениекс прикрыл собой пару от летящей в неё петарды, в результате чего получил травму, которая стала для него смертельной. Мерзликин пообещал назвать ребёнка в честь погибшего 24-летнего голкипера.

"Был настоящим примером в спорте": Голкипер сборной Латвии по хоккею умер в возрасте 24 лет

"Был настоящим примером в спорте": Голкипер сборной Латвии по хоккею умер в возрасте 24 лет

Напомним, о смерти вратаря латвийской сборной стало известно 5 июля. Трагедия случилась 4 июля во время празднования Дня независимости США. Выстрел фейерверка угодил спортсмену в грудную клетку в область сердца. 24-летняя звезда НХЛ скончалась на месте.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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