Погибший голкипер НХЛ Кивлениекс спас жизни одноклубника и его беременной жены
Как выяснилось, на вечеринке заряды полетели в сторону собравшихся гостей, вратарь сумел прикрыть собой пару от летящей петарды. Супруги назовут малыша в честь погибшего товарища.
Фото © Латышская федерация хоккея
Вратарь клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" и член сборной Латвии Матисс Кивлениекс погиб, защитив жизнь своего одноклубника Элвиса Мерзлиника и его беременной жены. Об этом в "Твиттере" написал журналист Марк Шейг со ссылкой на спасённого спортсмена.
Отмечается, что Кивлениекс прикрыл собой пару от летящей в неё петарды, в результате чего получил травму, которая стала для него смертельной. Мерзликин пообещал назвать ребёнка в честь погибшего 24-летнего голкипера.
Напомним, о смерти вратаря латвийской сборной стало известно 5 июля. Трагедия случилась 4 июля во время празднования Дня независимости США. Выстрел фейерверка угодил спортсмену в грудную клетку в область сердца. 24-летняя звезда НХЛ скончалась на месте.
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