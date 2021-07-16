Погибший голкипер НХЛ Кивлениекс спас жизни одноклубника и его беременной жены

Вратарь клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" и член сборной Латвии Матисс Кивлениекс погиб, защитив жизнь своего одноклубника Элвиса Мерзлиника и его беременной жены. Об этом в "Твиттере" написал журналист Марк Шейг со ссылкой на спасённого спортсмена.

Отмечается, что Кивлениекс прикрыл собой пару от летящей в неё петарды, в результате чего получил травму, которая стала для него смертельной. Мерзликин пообещал назвать ребёнка в честь погибшего 24-летнего голкипера.