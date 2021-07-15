В МВД Украины заявили, что Аваков подал в отставку по просьбе Зеленского

Арсен Аваков ушёл с поста главы МВД Украины по просьбе президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку, Арсен Борисович принял это решение", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Геращенко, о решении Авакова в узком кругу знали давно, этот шаг был "абсолютно спокойным, взвешенным". Он также добавил, что встреча министра с новым главой Посольства США на Украине Джорджем Кентом не имела отношения к событиям. По его словам, сейчас Аваков планирует отпуск, а после отдыха вернётся на Украину и будет помогать президенту, а также Денису Монастырскому, назначенному на пост.