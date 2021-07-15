В МВД Украины заявили, что Аваков подал в отставку по просьбе Зеленского
По словам замглавы ведомства, решение об увольнении было принято министром давно, этот шаг был "абсолютно спокойным, взвешенным".
Фото © Facebook / Арсен Аваков
Арсен Аваков ушёл с поста главы МВД Украины по просьбе президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
"Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку, Арсен Борисович принял это решение", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
По словам Геращенко, о решении Авакова в узком кругу знали давно, этот шаг был "абсолютно спокойным, взвешенным". Он также добавил, что встреча министра с новым главой Посольства США на Украине Джорджем Кентом не имела отношения к событиям. По его словам, сейчас Аваков планирует отпуск, а после отдыха вернётся на Украину и будет помогать президенту, а также Денису Монастырскому, назначенному на пост.
Ранее Лайф сообщал, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке. Он был назначен на должность министра внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили главой МВД в августе 2019-го. Сам Аваков на ломаном украинском прокомментировал свою отставку. Об уходе с поста главы МВД Украины он высказался в "Фейсбуке" фотографией с ладонью у сердца. Снимок Аваков подписал фразой на несуществующем языке. Как считают в Верховной раде, отставка Авакова станет кончиной Зеленского.
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