Опрос показал готовность россиян застраховаться от столкновений с самокатами

Треть российских пешеходов готова заплатить за страховку от столкновения с самокатчиками и велосипедистами, показало исследование, проведённое компанией "Манго иншуринг". Результаты имеются в распоряжении Лайфа.

"69% опрошенных россиян чувствовали бы себя спокойнее, если бы имели страховку от столкновений. 40% жителей страны готовы заплатить за спокойствие 100–200 рублей в месяц, ещё треть — 200–500 рублей в месяц", — сказано в релизе.

По данным опроса, самокаты, электросамокаты, велосипеды и электровелосипеды являются популярными средствами передвижения в летний сезон. Так, большинство респондентов (65%) положительно относится к передвижению на самокатах и велосипедах, а треть (28%) опрошенных россиян считает, что использование двухколёсного транспорта развивает городскую среду, то есть "создаёт новые общественные пространства и улучшает инфраструктуру".

По мнению участников опроса, основные минусы двухколёсного передвижения — "небезопасность для пешеходов и других водителей, зависимость транспорта от погодных условий, а также отсутствие нормального дорожного регулирования".

"Более трети (38%) участников исследования не чувствуют себя в безопасности на пешеходных дорогах, если их также используют самокатчики и велосипедисты", — говорят эксперты.

Также, по данным исследования, ушибы, порезы и царапины в результате столкновения с водителями двухколёсного транспорта получали 19% россиян. Каждый четвёртый (25%) оказывался свидетелем аварии, а 15% были близки, но смогли избежать столкновения в последний момент.

На последнем этапе эксперты проанализировали поведение водителей самокатов и велосипедов. Так, 66% утверждают, что всегда соблюдают Правила дорожного движения. Треть делают это "по возможности". 66% водителей передвигаются по пешеходным зонам, 12% — по проезжей части, а остальные — где свободнее дорога.

Исследование было проведено в онлайн-формате, в нём участвовало свыше 1000 пользователей Рунета в возрасте от 18 лет, проживающих в городах-миллионниках.