Захарова раскритиковала решение Конституционного суда Украины по закону о языке
Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на 10-ю статью основного закона страны, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков.
Фото © Facebook / Мария Захарова
У Конституционного суда Украины под рукой не было конституции страны, когда он давал оценку закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ещё одна разновидность борьбы с собственной идентичностью — оскопление своей культуры по-киевски", — написала она в своём телеграм-канале.
Захарова обратила внимание на статью 10 основного закона Украины, в которой говорится, что в стране гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств государства.
Напомним, летом 2019 года вступил в силу закон об исключительном пользовании украинским языком во всех сферах жизни. В прошлом учебном году все русскоязычные школы перешли на украинский язык преподавания. А 14 июля уже текущего года закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного признан конституционным. Такое решение было принято на пленарном заседании Большой палаты Конституционного суда Украины.
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