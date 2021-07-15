Захарова раскритиковала решение Конституционного суда Украины по закону о языке

У Конституционного суда Украины под рукой не было конституции страны, когда он давал оценку закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ещё одна разновидность борьбы с собственной идентичностью — оскопление своей культуры по-киевски", — написала она в своём телеграм-канале.