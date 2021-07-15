Проводили с огоньком: Украинцы устроили рейв в честь отставки Авакова с поста главы МВД
На этот раз жители Незалежной вышли на улицы без лозунгов и громкоговорителей, а с танцами и музыкой. Однако без флагов и фаеров не обошлось.
Украинцы устроили рейв в честь отставки Авакова с поста главы МВД. Видео © Телеграм-канал "УНИАН — новости Украины"
Жители Украины устроили рейв под открытым небом в честь отставки Арсена Авакова с поста министра МВД Украины. На улицы вышло большое количество людей, которые танцевали и веселились. В соцсетях публикуют видео с места событий.
На кадрах видно, что на этот раз украинцы вышли без лозунгов, плакатов и громкоговорителей, однако без флагов и фаеров, ставших традиционными, не обошлось. Как долго продолжалась "акция радости", неизвестно, но вечеринка проходила и в тёмное время суток.
Ранее Лайф сообщал, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке. Он был назначен на должность министра внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили главой МВД в августе 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в Кабмине при новой власти. Сам Аваков на ломаном украинском прокомментировал свою отставку. Об уходе с поста главы МВД Украины он высказался в "Фейсбуке" фотографией с ладонью у сердца. Снимок Аваков подписал фразой на несуществующем языке. Как считают в Верховной раде, отставка Авакова станет кончиной Зеленского.
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