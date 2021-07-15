На кадрах видно, что на этот раз украинцы вышли без лозунгов, плакатов и громкоговорителей, однако без флагов и фаеров, ставших традиционными, не обошлось. Как долго продолжалась "акция радости", неизвестно, но вечеринка проходила и в тёмное время суток.

Ранее Лайф сообщал, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке. Он был назначен на должность министра внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили главой МВД в августе 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в Кабмине при новой власти. Сам Аваков на ломаном украинском прокомментировал свою отставку. Об уходе с поста главы МВД Украины он высказался в "Фейсбуке" фотографией с ладонью у сердца. Снимок Аваков подписал фразой на несуществующем языке. Как считают в Верховной раде, отставка Авакова станет кончиной Зеленского.