Трусливый нацист: Чем запомнился россиянам бывший глава МВД Украины Арсен Аваков Экс-министр грозился "вышибить мозги" российскому журналисту, заявлял, что русский язык не принадлежит России, а также предсказывал разгром российской армии ВСУ и "катастрофу путинского режима" 15 июля, 14:21 Фото © ТАСС / ZUMA / Volodymyr Tarasov

13 июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Уроженец города Баку и армянин по национальности, он занимал пост главы МВД с 2014 года и считался одним из политических долгожителей постмайданной Украины. Во время работы на своей должности Аваков был известен прежде всего тем, что перенастроил украинских неонацистов под себя. Так, фактически разогнав неонацистское объединение "Правый сектор", в том числе ликвидировав одного из его лидеров Сашко Белого, он создал собственные формирования — такие как полк "Азов", "Национальный корпус" и объединение "Центурия".

Эти карательные подразделения при полном попустительстве со стороны МВД "прославились" запугиванием русского населения Восточной Украины, попутно занимаясь грабежами, вымогательством и рэкетом. Разумеется, Россию Аваков считал "страной-агрессором", не стесняясь в высказываниях на её счёт.

Делать он это начал почти сразу, как появилась возможность. В 2014 году он напрямую угрожал российскому журналисту Роману Наумову, сотруднику Пятого канала, сообщив тому о своих намерениях в личку в соцсети Facebook.

Я дам задание своим хлопцам, чтоб тебя отыскали в Москве и вышибли мозги, как мы вышибаем таким же уродам на Луганщине. Передай по своему… телеканалу, что вам, русским, пришёл…. Не суйтесь в Украину, мрази! Арсен Аваков Глава МВД Украины

В разговоре с иностранными политиками Аваков кичился тем, что называет Россию не иначе как "путинская бешеная собака", ёрничая, что вовсе не хочет оскорбить собак. Более того, в другом выступлении глава МВД Украины не постеснялся и попросту обматерить российского президента.

Также в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Аваков рассказал, что ждёт того момента, когда в России начнётся некий нестабильный период, к которому нужно "быть готовым".

Мы увидели по событиям в Белоруссии и России, что это колосс на глиняных ногах, я поэтому часто друзьям говорю, вдруг у них беспорядок, а мы не готовы... Арсен Аваков Глава МВД Украины

Стоит вспомнить и инцидент, когда Аваков публично поддержал террористов, попытавшихся в декабре 2014 года устроить бойню в Грозном. — Любимчик Путина расстроен беспорядками в собственной столице и раздражён? Таков удел тиранов и их режимов — то ли ещё будет. Боюсь, он ещё не понимает степени нашего раздражения. Ему стоит готовиться к большим расстройствам, если путинская Россия будет продолжать соваться в наши дела, — поддержал боевиков в своём блоге Аваков.

При этом сам Аваков очень любил пугать агрессией России, которая мерещится ему практически везде. Так, в начале июня, выступая в Верховной раде, он предупреждал о некой провокации, на которую якобы пойдёт Путин, чтобы ликвидировать украинский транзит газа.

— Газ всё ещё транспортируется нашим газопроводом и должен транспортироваться ещё некоторое время, а потом, наверное, Путин захочет пустить газ в обход Украины. Поэтому мы ожидаем, что никто не будет ждать, что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода. Когда скажут: "Смотрите, видите, поэтому пускаем через "Северный поток – 2", — подчеркнул бывший глава МВД Украины.

И тут же Арсен Аваков очень "смело" рассказывал о том, как украинская армия разгромит "путинские войска". В немецком журнале Die Welt он предрёк поражение России в случае военного конфликта с Украиной.

— Я не уверен, что путинский режим выдержит потери, которые будут исчисляться десятками тысяч убитых. Украинская армия насчитывает 250 тысяч солдат. Кроме того, 130 тысяч полицейских, пограничников и бойцов Национальной гвардии. Решать судьбу Украины за нашими спинами элементарно невозможно. Если Путин усилит свою агрессию и попытается решить вопрос военным путём, результат будет катастрофическим, — сказал он.

Более того, в 2018 году произошёл занятный казус, Аваков в свойственной ему манере сообщил, что "наземная агрессия" станет катастрофой для армии России, заверив, что Украина к ней готова в полной мере. Однако вместо поддержки или осуждения министру стал приходить более прозаичный вопрос: "А с кем мы тогда воюем уже 5 лет?"

Разумеется, Арсен Аваков не обошёл стороной и языковой вопрос. Не выучив украинский язык, Аваков так и остался "российско-мовним", то есть не совсем полноценным украинцем. Пытаясь это компенсировать, глава МВД принялся утверждать, что на самом деле это не русский, а "слобожанский" язык, надо его отобрать у России. — Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит России, — сказал он.

Аваков, в отличие от многих других украинских политиков, — человек очень осторожный, и словесная грязь, которой он поливает Россию, выглядит весьма бледно на фоне того, как выражаются другие украинские политики.

Авторы Никита Юрченко