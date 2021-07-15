Премьеры РФ и Белоруссии обсудили углубление интеграции в рамках Союзного государства

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с главой Правительства Белоруссии Романом Головченко углубление интеграции в рамках Союзного государства. Вопрос был поднят в рамках телефонного разговора, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Отмечается, что главы правительств также рассмотрели актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, включая взаимодействие в промышленной и энергетической областях. Кроме того, они обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.