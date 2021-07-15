Премьеры РФ и Белоруссии обсудили углубление интеграции в рамках Союзного государства
В рамках телефонного разговора также были рассмотрены актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, включая взаимодействие в промышленной и энергетической областях.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с главой Правительства Белоруссии Романом Головченко углубление интеграции в рамках Союзного государства. Вопрос был поднят в рамках телефонного разговора, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
Отмечается, что главы правительств также рассмотрели актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, включая взаимодействие в промышленной и энергетической областях. Кроме того, они обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.
А ранее президент России Владимир Путин назвал Союзное государство с Белоруссией "определённым уровнем" интеграции. Российский лидер отмечает, что такая форма объединения облегчает людям жизнь, создаёт определённые условия для экономического развития и повышает общую конкурентоспособность.
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