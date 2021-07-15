WhatsApp представил долгожданную функцию

Разработчики WhatsApp обрадовали пользователей запуском бета-версии приложения, которая позволит мессенджеру работать с одной учётной записью на нескольких устройствах. Об этом глава WhatsApp Уилли Кэткарт рассказал в "Твиттере".

"Мы с радостью выпускаем новую бета-версию WhatsApp с возможностью работы с несколькими устройствами. Теперь вы можете пользоваться им на десктопе или через веб-интерфейс, даже когда телефон не активен и не подключен к Интернету", — написал Кэткарт.

По его словам, раньше пользоваться приложением можно было только на одном устройстве, а работа в десктоп-версии и веб-интерфейсе производилась не самым удобным способом — нужно было держать телефон включённым и с доступом к Интернету.

Кэткарт отметил, что работа идёт над мессенджером для Windows, macOS и Portal. Однако со временем список доступных устройств увеличится. Также, по его словам, разработаны новые технологии, которые поддерживают сквозное шифрование. На данный момент новым WhatsApp могут пользоваться только некоторые люди из группы бета-тестирования. Когда окончательная версия будет доступна всем, пока не известно.