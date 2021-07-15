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Чешский премьер пообещал "завтра сказать правду"

Интригующее сообщение он оставил в соцсети, однако не все пользователи поверили в честность главы правительства.

15 июля, 20:44
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/AndrejBabis" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Бабиш</a></p>

Фото © Twitter / Андрей Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал "завтра сказать правду". Об этом он написал в аккаунте в соцсети "Твиттер". О чём именно идёт речь, политик не уточнил.

"Я скажу правду завтра", — написал Бабиш заглавными буквами.

Издание Novinky со ссылкой на источник в окружении премьера подтвердило, что составленную фразу оставил сам глава правительства, его аккаунт не был взломан. Уточняется, что объяснение Бабиш сделает в пятницу, но пока не ясно, что он будет комментировать. Однако подписчики политика с юмором отнеслись к данному сообщению и даже стали насмехаться над председателем кабмина.

"Неужели завтра первое апреля?" — пишет один из пользователей социальной сети.

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Многие подписчики чешского премьера отмечают тот факт, что Бабиш впервые за всю свою политическую карьеру решил наконец выступить с каким-то правдивым заявлением. Однако другие отмечают, что и в этом утверждении премьер солгал.

"Поскольку вы всё еще лжёте сегодня, это утверждение также не соответствует действительности... Таким образом, автор занимает позицию, которую он также опровергает", — написали в комментариях.

Стоит заметить, что завтра в тираж выходит книга Андрея Бабиша, в которой, вероятно, он и раскроет правду. Поэтому некоторые пользователи также посчитали, что этот интригующий твит чешского премьера является лишь частью пиара.

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Напомним, что ещё в мае премьер Чехии Бабиш призвал "успокоить разогретые" отношения с Россией. Политик также отметил, что Чехии не хочется попасть в список недружественных государств России, вследствие чего будет ограничена возможность найма в дипмиссии граждан РФ.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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