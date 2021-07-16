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"Это не поэзия, а непонятно что": Лещенко назвал "отребьем" современных исполнителей

По мнению народного артиста, музыка популярных среди молодёжи певцов не пройдёт испытание временем.

15 июля, 21:46
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/leshchenko_lv/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">leshchenko_lv</a></p>

Фото © Instagram / leshchenko_lv

Современную музыку сложно назвать музыкой. Таким мнением поделился народный артист РСФСР Лев Лещенко. Он подчеркнул, что популярность многих треков связана с тем, что у нынешней молодёжи слабое культурное развитие.

"Как можно развивать свои чувства, отношения, если внутри ничего нет? Это не поэзия, а непонятно что. Я уже даже не говорю об Элджее, Моргенштерне. Они хотя бы яркие, а вот за ними идёт отребье", — сказал Лещенко в беседе с "Газетой.ру".

О современной музыке артист отзывается с большим скепсисом. Он уверен, что сейчас есть неплохие вокалисты, но зачем они идут в рэп — непонятно. В качестве одарённых людей он приводит Егора Крида, который, по мнению Лещенко, является неплохим вокалистом. Однако то, что кумир молодёжи делает сегодня, — проходящее.

"В истории остаётся только традиционное, и оно живёт тысячелетиями. Может быть, надо делать и то, и другое", — отметил артист.

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Ранее с критикой на представительницу современной эстрады Ольгу Бузову обрушился певец Виктор Салтыков. Он считает, что артистке лучше бы было не начинать музыкальную карьеру.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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