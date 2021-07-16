Долг просрочкой не красен: Коллекторы хотят заставить платить должников трижды Суды систематически отказывают банкам и коллекторам в исках к заёмщикам в связи с пропуском срока исковой давности, поэтому они придумывают всё новые и новые уловки, дабы запутать заёмщика и суд. 15 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Несколько лет назад москвичка Татьяна завела кредитную карту. В то время она работала в крупной компании и у неё был стабильный доход, так что она всегда успевала вносить положенные платежи в беспроцентный период и ничего за пользование деньгами банку не платила. Но когда перешла на проектную работу, доходы стали поступать нерегулярно, поэтому москвичка решила свою кредитку закрыть. Для этого дистанционно обратилась с заявлением в банк о закрытии счёта кредитной карты и получила ответ, что счёт будет закрыт в течение 45 дней. Девушка продолжила заниматься своей работой и вовсе забыла про кредитную карту, пока через четыре года не обнаружила, что с одной из её дебетовых карт списали все денежные средства. В банке сообщили, что списание произошло на основании судебного приказа. А ещё через день по месту работы девушки пришло сразу три постановления от судебных приставов об удержании 50% из её заработной платы.

Вначале Татьяна была уверена, что это какая-то ошибка, ведь непогашенных кредитов у неё не было, тем более что все три исполнительных производства были возбуждены в один день. Она обратилась к судебному приставу, и тот ответил, что к нему действительно поступило три судебных приказа, датированных одним и тем же числом, и вынесены они были одним и тем же судьёй. Далее выяснилось, что за судебным приказом обратилось коллекторское агентство, выкупившее её долг у банка, где у неё когда-то была кредитная карта.

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В агентстве сообщили, что, оказывается, на её заявление о закрытии карты банк ответил отказом, так как кроме полного погашения долга она должна была оплатить ещё обслуживание карты и СМС-уведомления. Ведь так как оборот по её счёту составил менее 30 тысяч в месяц, то, согласно банковским правилам и договору, её карта из разряда бесплатных перешла в обслуживаемые "за счёт клиента". После чего ей был выставлен штраф, а банк несколько лет начислял пени на сумму долга. Когда задолженность приблизилась к 50 тысячам, долг был продан коллекторам, которые не сразу начали взыскание и пропустили срок исковой давности, но решили прибегнуть к уловке: они общую сумму задолженности разбили на три равные части и по каждой части подали отдельное заявление, указав, что взыскивают долг начиная с того периода, когда срок исковой давности ещё не вышел. Расчёт был на то, что судья не обратит внимания на сроки, так и случилось.

Татьяна, узнав о такой схеме, обратилась к судье, и та свой приказ отменила. А дальше девушку ждал новый "сюрприз". Выяснилось, что, пока она готовила заявление о повороте исполнения судебного приказа (это отдельная процедура, позволяющая вернуть всё, что списали по решению суда, впоследствии отменённому), коллекторы подали иск о взыскании долга в другой суд, который буквально на втором заседании принял решение в отсутствие Татьяны и частично удовлетворил требование коллекторов.

Это оказалось возможным в связи с тем, что в договоре, который когда-то при выдаче кредитной карты подписала девушка, есть пункт, согласно которому споры должны разрешаться по месту нахождения заимодавца, то есть юридического адреса банка. И в этом решении судья также доверился расчётам сроков давности, которые произвели коллекторы, тем более что те указали, что девушка якобы о долге знала и поэтому не закрывала счёт кредитной карты, но уклонялась от исполнения своих обязательств.

— Татьяне следует продолжить отстаивать свои права в суде и прежде всего разбираться со сроками исковой давности, — считает адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — По закону (статья 196 Гражданского кодекса РФ), если в течение трёх лет вопрос с долгом не решён, его аннулируют. Однако срок исковой давности не применяется всегда "автоматически". Если кредитор обратится в суд и докажет, что должник умышленно уклонялся от выплаты долга, может встать вопрос о восстановлении срока исковой давности, но каждая такая ситуация рассматривается индивидуально. Скорее всего, если бы Татьяна присутствовала на судебном заседании, то после её возражений о восстановлении сроков исковой давности слушание дела было бы прекращено. Чтобы избежать этого, банки и закладывают в своих договорах уловки, позволяющие им продавить нужное решение в отсутствие заёмщика. Теперь, когда решение первой инстанции состоялось, девушке будет сложнее отстоять свою правоту, но шансы у неё есть.

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Очевидно, что коллекторы продолжат придумывать новые уловки, которые позволят им получать прибыль, ведь именно на манипулировании юридическими аспектами построен весь бизнес этих организаций. Методика незаконных силовых акций сменилась на преследование должников с помощью применения капканов из правовых норм, умело расставленных в кредитных договорах. Расчёт взыскателей на юридическую неграмотность и лень россиян окупается, но только в том случае, если граждане не готовы себя защищать.

Правила грамотного заёмщика

Тем гражданам, у которых есть или были кредитные отношения с банками или микрофинансовыми компаниями, следует помнить простые правила. При полном расчёте по займу или кредиту важно быть уверенным, что кредитная организация больше не сможет предъявить какие-либо претензии. Поэтому после выплаты по своим обязательствам всегда нужно требовать у кредитора специальную справку об отсутствии у вас задолженности. Этот документ будет надёжной защитой от необоснованных претензий. Некоторые кредитные организации выдают такую справку только по истечении определённого срока. Как правило, этот срок им нужен для того, чтобы проверить свои возможности отказать клиенту в прекращении кредитных отношений (как было у Татьяны), поэтому важно получить оригинал справки лично и хранить его, не рассчитывая, что через три года истечёт срок исковой давности и справка будет уже не нужна.

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Если вдруг произошло списание средств с вашего счёта, а вы уверены, что никакой задолженности не имеете, следует немедленно обратиться в банк, который допустил списание, и проверить информацию на сайте судебных приставов https://fssp.gov.ru/ . В случае, если у приставов информации о взыскании нет, требуйте от банка данные об исполнительном документе и отправляйте возражение в тот суд, который выдал судебный приказ. Как правило, суды лояльно относятся к таким возражениям граждан и отменяют свои приказы, даже если установленные законом сроки (десять дней) пропущены. Если информация в базе судебных приставов есть, то помимо возражения на судебный приказ следует писать ходатайство на имя старшего судебного пристава о приостановлении исполнительного производства. И ещё: не следует откладывать своё обращение в суд по поводу поворота судебного приказа и обжалования факта восстановления сроков исковой давности, только активные действия помогут сберечь ваши деньги и отвадить тех, кто зарабатывает, пользуясь юридическими уловками.

Авторы Максим Греков