Эксперт призвал не выбрасывать старые смартфоны, чтобы не вредить природе

Выбрасывать смартфоны, которые отслужили свой срок, вместе с бытовым мусором нельзя. Об этом рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов "Роскачества" Сергей Кузьменко.

В беседе с агентством "Прайм" он отметил, что при изготовлении смартфонов используется пластик, который разлагается многие годы, а при сжигании выделяет токсичные вещества. Экран устройства сделан из стекла, которое при повреждении может поранить животных или людей, участвующих в процессе утилизации.

"Клавиши изготавливают из полимерных материалов, которые могут выделять токсины. Вредные вещества попадают в почву и негативно влияют на всю экосистему", — добавил Кузьменко.

Эксперт предупредил что самый вредный из компонентов — это аккумулятор. В нём содержатся свинец, хром, никель, щёлочи, ртуть, литий и кадмий. Кузьменко рекомендует сдать его на повторную переработку, а не выкидывать с бытовым мусором. Он также напомнил, что за неправильную утилизацию телефона грозит штраф до двух тысяч рублей по статье 8 КоАП РФ.