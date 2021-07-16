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Эксперт призвал не выбрасывать старые смартфоны, чтобы не вредить природе

Комплектующие устройств долго разлагаются и могут навредить не только людям, но и окружающей среде.

16 июля, 01:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Выбрасывать смартфоны, которые отслужили свой срок, вместе с бытовым мусором нельзя. Об этом рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов "Роскачества" Сергей Кузьменко.

В беседе с агентством "Прайм" он отметил, что при изготовлении смартфонов используется пластик, который разлагается многие годы, а при сжигании выделяет токсичные вещества. Экран устройства сделан из стекла, которое при повреждении может поранить животных или людей, участвующих в процессе утилизации.

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"Клавиши изготавливают из полимерных материалов, которые могут выделять токсины. Вредные вещества попадают в почву и негативно влияют на всю экосистему", — добавил Кузьменко.

Эксперт предупредил что самый вредный из компонентов — это аккумулятор. В нём содержатся свинец, хром, никель, щёлочи, ртуть, литий и кадмий. Кузьменко рекомендует сдать его на повторную переработку, а не выкидывать с бытовым мусором. Он также напомнил, что за неправильную утилизацию телефона грозит штраф до двух тысяч рублей по статье 8 КоАП РФ.

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Ранее гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказывал, как распознать скорую "смерть" смартфона. Поломки рекомендуется устранить на старте, чтобы продлить срок службы гаджета.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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