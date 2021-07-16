ЦБ РФ раскрыл, как банки и МФО в кризис обманывают должников

Центробанк России сообщил в информационном письме, что банки и микрофинансовые организации во время кризиса начисляют незаконные платежи проблемным заёмщикам. Помимо неустойки кредиторы требуют с должников суммы, не указанные в условиях договора, передают "Известия". ЦБ РФ отмечает, что это нарушение закона.

По данным регулятора, такие действия банки практикуют как единовременно, так и периодически. В результате сумма долга выходит за рамки законных ограничений. К примеру, зафиксированы случаи, когда платежи или комиссии взимались за сам факт образования просрочки, а плюсом начислялись неустойки в размере 20% годовых. Либо финансовые организации могли взимать неустойку с клиента не только на просроченную задолженность, но и на общую сумму кредита, что является незаконным. Банк России настоятельно рекомендует попавшим в такую ситуацию обращаться к регулятору с жалобой, это инициирует проверку.

"Платёж рассчитывается только от суммы просроченного долга и процентов, а не от всей оставшейся суммы кредита или займа. Если гражданин столкнулся с ситуацией, в которой, по его мнению, нарушаются его права как потребителя, и у него возникает имущественное требование к банку или МФО по незаконно полученным платежам, он может обратиться к финансовому уполномоченному", — подчеркнули в ЦБ РФ.