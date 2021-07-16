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ЦБ РФ раскрыл, как банки и МФО в кризис обманывают должников

В ряде случаев платежи или комиссии взимались за сам факт образования просрочки, а плюсом начислялись неустойки в размере 20% годовых, что незаконно.

16 июля, 01:45
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Центробанк России сообщил в информационном письме, что банки и микрофинансовые организации во время кризиса начисляют незаконные платежи проблемным заёмщикам. Помимо неустойки кредиторы требуют с должников суммы, не указанные в условиях договора, передают "Известия". ЦБ РФ отмечает, что это нарушение закона.

По данным регулятора, такие действия банки практикуют как единовременно, так и периодически. В результате сумма долга выходит за рамки законных ограничений. К примеру, зафиксированы случаи, когда платежи или комиссии взимались за сам факт образования просрочки, а плюсом начислялись неустойки в размере 20% годовых. Либо финансовые организации могли взимать неустойку с клиента не только на просроченную задолженность, но и на общую сумму кредита, что является незаконным. Банк России настоятельно рекомендует попавшим в такую ситуацию обращаться к регулятору с жалобой, это инициирует проверку.

Непрощённые: Банки придумали, как собирать долги по старым кредитам

Непрощённые: Банки придумали, как собирать долги по старым кредитам

"Платёж рассчитывается только от суммы просроченного долга и процентов, а не от всей оставшейся суммы кредита или займа. Если гражданин столкнулся с ситуацией, в которой, по его мнению, нарушаются его права как потребителя, и у него возникает имущественное требование к банку или МФО по незаконно полученным платежам, он может обратиться к финансовому уполномоченному", — подчеркнули в ЦБ РФ.

Ранее Лайф писал, что коллекторы хотят заставить должников платить трижды. Суды систематически отказывают банкам и коллекторам в исках к заёмщикам в связи с пропуском срока исковой давности, поэтому они придумывают всё новые и новые уловки, дабы запутать заёмщика и суд.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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