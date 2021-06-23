Непрощённые: Банки придумали, как собирать долги по старым кредитам

С началом пандемии банки приостановили активное взыскание долгов, к этому их принудил закон от 22.12.2020 № 450-ФЗ, вводящий до 1 июля 2021 года мораторий на взыскание движимого имущества должников-физлиц. Банкиры временно перестали требовать от приставов навещать должников и описывать их стиральные машины, электрические чайники и кофеварки, а вместо этого многие банки переключились на выдачу новых кредитов, благо накачивать граждан займами под низкую ставку позволял Центральный Банк.

Однако, с апреля 2021 года Центробанк стал повышать свою ключевую ставку и ужесточил правила выдачи кредитов, и это не лучшим образом отразилось на доходности некоторых коммерческих банков. И банкиры решили снова вернутся к практике взыскания старой задолженности, чтобы, имея на руках судебное решение, по окончанию моратория сразу пустить имущество должников “с молотка”.

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Об этом не знала москвичка Наталья, которая в 2015 году не смогла обслуживать свой кредит, так как в то время она потеряла работу, банк ответил на её просьбу о реструктуризации долга отказом. Тогда на просрочку платежа в 5 тыс руб за три месяца в банке девушке насчитали пени, штраф и проценты в размере 16 тыс руб. После такого — Наталья совсем перестала вносить платежи, а на звонки из банка отвечала, что у неё возможности платить нет. Банковские служащие продолжали досаждать девушке звонками с требованием уплаты долга примерно год, но ничего не добившись — телефонные атаки прекратили. Наталья устроилась на новую работу и открыла счёт в другом банке и так как о её непогашенной задолженности девушке никто не напоминал, она решила, что о её долге в банке забыли.

Однако недавно Наталья получила судебную повестку. Девушка посоветовалась с друзьями и те уверили её, что банк не сможет ничего взыскать, так как прошел срок исковой давности. Вызов в суд она проигнорировала, а в конце апреля девушка обнаружила в своём личном кабинете на сайте Госуслуги, что судебные приставы открыли в отношении неё исполнительное производство на сумму порядка 50 тыс. руб. Пообщавшись с приставом-исполнителем Наталья выяснила, что суд, не смотря на давний срок долга, принял решение удовлетворить требования банка и теперь если девушка сама не выплатит долг, то пристав наложит взыскание на её банковские счета, а если денег на них не хватит, то после 1 июля к ней придут описывать её имущество.

— Главная ошибка Натальи в том, что она лично не явилась в судебное заседание, - уверена адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина. — Если бы девушка пришла в суд и заявила о том, что по выданному ей почти шесть лет назад кредиту, истекли сроки давности и, в связи с этим, она ходатайствует перед судом об отказе в удовлетворении исковых требований банка, скорее всего, суд вынес бы решении в её пользу. Но судья не вправе применять положение о пропуске срока исковой давности самостоятельно, если нет соответствующего заявления (об этом гласит статья 199 Гражданского кодекса). Теперь Наталье остаётся только платить.

Маскировка требований

В отличии от большинства россиян, банкиры прекрасно знают, что восстановить пропущенный срок исковой давности в общем порядке они могут только через суд, и далеко не всегда банки действуют как в случае Натальи, надеясь, что ответчик просто не придёт для участия в судебном процессе.

С этого года многие банки восстанавливают возможность требовать долг, применяя другую вполне законную хитрость, а именно: вынуждают заемщиков, по чьим долгам пропущены сроки, совершить какие-либо действия, подтверждающие, что правоотношения между кредитором и заемщиком ещё не закончились, а значит, и срок исковой давности не нарушен. Для этого, как правило, используются коллекторы, которые вдруг начинают досаждать должникам звонками, приезжать и предлагать “договорится по-хорошему”, уверяя, что достаточно внести только несколько тысяч — и банк простит весь оставшийся долг. Целью такой внезапной атаки является получение хотя бы одного платежа по старому кредиту и не важно, в какой сумме. Дело в том, что если такая оплата будет произведена, то согласно закону срок исковой давности по кредитному договору начинает отсчитываться заново, и у банка есть три года, чтобы взыскать всю начисленную задолженность.

— Действительно, сейчас очень распространена ситуация, когда банки вдруг возобновляют свои требования по обязательствам, возникшим пять-шесть лет назад, - рассказал адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. — Взыскатели часто пытаются “маскировать” свой интерес к получению всего долга, и их тактика обычно проста: вначале идёт массированное давление, а после предлагается договориться. Иногда банки или действующие от их имени коллекторы заявляют, что должнику нужно просто подписать гарантийное письмо, и якобы это в его интересах, так как платить немедленно не надо, но такое письмо позволит в итоге выплатить лишь какой-то процент от накопленного долга и заодно “обелит” кредитную историю. На самом деле это не так.

Разбираться придётся

Тем россиянам, у которых по каким-то причинам есть непогашенная задолженность и срок исковой давности по ней прошёл, имеет смысл помнить о следующих важных моментах.

Во-первых: если из банка по поводу вашего долга не звонят, это не значит, что про ваш долг забыли или простили его. Банк в любой момент может подать в суд и попытаться взыскать задолженность или, не желая возиться с судом - просто продаст долг коллекторам. В любом случае надо быть готовым, что без суда, даже по прошествии многих лет, урегулировать проблему не удастся. Поэтому ни в коем случае не стоит игнорировать судебные заседания. Как только о них стало известно, надо подготовиться и явиться в суд.

Во-вторых: если вы точно уверены, что сроки исковой давности истекли, имеет смысл до рассмотрения дела по существу заявить ходатайство об отказе в удовлетворении исковых требований. В идеале на этом всё закончится.

В-третьих: всегда сохраняйте копии своих кредитных договоров, это позволит вам определить на самом ли деле сроки истекли. По разным кредитам они могут исчисляться по-разному. Общие сроки давности (три года) по кредитам с периодическими платежами исчисляют для каждого платежа отдельно, то есть отсчитывать надо от даты последнего платежа, указанного в графике, а вот по займам, где надо возвратить весь кредит к определённой дате, отсчёт ведётся от этой даты, либо от срока окончания договора, если он указан.