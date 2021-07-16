Учёные рассказали об основных осложнениях коронавируса

Журнал The Lancet опубликовал результаты исследования, направленного на выявление основных осложнений, возникающих у больных коронавирусом. В нём участвовало более 70 тысяч пациентов 302 больниц Великобритании. Выяснилось, что примерно у половины пациентов — 36 367 из 73 197 — во время госпитализации развилось одно или несколько осложнений. Наблюдение за развитием инфекции показало, что изменения характерны даже для молодых людей и граждан без хронических заболеваний.

"Эти проблемы затрагивали все органы, однако чаще всего они поражали почки, сердце и лёгкие, причём во многих случаях они продолжали беспокоить людей и после выписки из больницы", — заявил профессор Ливерпульского университета (Великобритания) Юэн Харрисон.

Самые частые осложнения — почечные — наблюдались у каждого четвёртого пациента. Респираторные — почти у каждого пятого. Системные осложнения испытали на себе 16% исследуемых. Практически у каждого восьмого участника были зарегистрированы сердечно-сосудистые осложнения (12%), а также неврологические (4%), желудочно-кишечные и печёночные (менее 1%). Частота осложнений сопровождается и возрастом — почти половина пациентов находится в возрастной группе от 50 лет.

Коронавирус может проникать в разные ткани тела, в том числе в слизистую оболочку носа, пищевод, кровеносные сосуды и сердце. Этим объяснимы и потеря обоняния многими заболевшими, нарушения в работе пищеварительной и кровеносной систем. Серьёзные нарушения также наблюдаются и в работе мозга.