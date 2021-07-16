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Перевернувшийся грузовик перекрыл движение на МКАД

Информация о пострадавших не уточняется. За последние 12 часов это уже второе ДТП с грузовым автомобилем в Москве.

16 июля, 02:08
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/DtOperativno" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дептранс. Оперативно</a></p>

Фото © Telegram / Дептранс. Оперативно

На внешней стороне 58-го километра МКАД в районе съезда на улицу Молодогвардейскую опрокинулся грузовой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта в телеграм-канале.

Уточняется, что водитель грузовика не справился с управлением. Сейчас перекрыто движение по всем полосам. На месте работают оперативные службы города. Объезд места аварии осуществляется по обочине.

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Информация о пострадавших в результате ДТП не приводится.

Ранее, вечером 15 июля, грузовик опрокинулся в центре Москвы. Момент аварии запечатлели камеры наблюдения. Пострадавших в ДТП нет. По предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением при повороте с проспекта Мира.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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