Перевернувшийся грузовик перекрыл движение на МКАД

На внешней стороне 58-го километра МКАД в районе съезда на улицу Молодогвардейскую опрокинулся грузовой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта в телеграм-канале.

Уточняется, что водитель грузовика не справился с управлением. Сейчас перекрыто движение по всем полосам. На месте работают оперативные службы города. Объезд места аварии осуществляется по обочине.

Информация о пострадавших в результате ДТП не приводится.