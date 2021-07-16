В Канаде рассказали, когда откроют границы для вакцинированных иностранцев

Канада откроет границы для иностранцев, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, уже в сентябре. Для американских граждан ограничения будут сняты чуть раньше, в середине августа. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо по итогам совещания с главами канадских регионов.

"Если нынешняя положительная динамика показателей вакцинации сохранится, а состояние здоровья населения не изменится, то Канада сможет принять полностью вакцинированных путешественников из всех стран в начале сентября", — говорится в итоговом сообщении, распространённом пресс-службой главы правительства.

Вместе с тем не уточняется, какими именно препаратами должна быть проведена иммунизация. Об этом обещают сообщить уже на следующей неделе.

А вот для канадцев власти планируют ввести ковидные паспорта, что позволит гражданам страны спокойно путешествовать. В настоящее время почти 80% жителей страны старше 12 лет сделали как минимум одну прививку от коронавируса, а свыше 50% полностью вакцинированы.