В Канаде рассказали, когда откроют границы для вакцинированных иностранцев
Однако не уточняется, каким именно препаратом должна быть сделана прививка. Об этом обещают рассказать позднее.
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Канада откроет границы для иностранцев, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, уже в сентябре. Для американских граждан ограничения будут сняты чуть раньше, в середине августа. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо по итогам совещания с главами канадских регионов.
"Если нынешняя положительная динамика показателей вакцинации сохранится, а состояние здоровья населения не изменится, то Канада сможет принять полностью вакцинированных путешественников из всех стран в начале сентября", — говорится в итоговом сообщении, распространённом пресс-службой главы правительства.
Вместе с тем не уточняется, какими именно препаратами должна быть проведена иммунизация. Об этом обещают сообщить уже на следующей неделе.
А вот для канадцев власти планируют ввести ковидные паспорта, что позволит гражданам страны спокойно путешествовать. В настоящее время почти 80% жителей страны старше 12 лет сделали как минимум одну прививку от коронавируса, а свыше 50% полностью вакцинированы.
А с 1 июля для привитых туристов свои границы открыл Израиль. Для вакцинированных иностранцев теперь действуют обычные условия визового режима.
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