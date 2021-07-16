В Киеве заявили, что Меркель "сдала интересы" Украины в пользу России

Канцлер Германии Ангела Меркель "сдала" украинские интересы в пользу России. Такое мнение высказал советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе, внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он отметил, что визит лидера Незалежной Владимира Зеленского в Германию не принёс никаких результатов.

"А не принесли результатов потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов всё-таки немного сдала украинские интересы в пользу России", — выразил мнение Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

При этом "вежливые заявления" Меркель делала для того, чтобы не ссориться с Зеленским, уверен украинский политик. Он обратил внимание, что двум лидерам не удалось договориться ни по "Северному потоку – 2", ни по "формуле Штайнмайера".