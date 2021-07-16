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В Киеве заявили, что Меркель "сдала интересы" Украины в пользу России

Там отметили, что "вежливые заявления" канцлер Германии делала для того, чтобы не ссориться с Зеленским.

16 июля, 04:22
<p>Ангела Меркель. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Ангела Меркель. Фото © ТАСС / ЕРА

Канцлер Германии Ангела Меркель "сдала" украинские интересы в пользу России. Такое мнение высказал советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе, внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он отметил, что визит лидера Незалежной Владимира Зеленского в Германию не принёс никаких результатов.

"А не принесли результатов потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов всё-таки немного сдала украинские интересы в пользу России", — выразил мнение Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

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При этом "вежливые заявления" Меркель делала для того, чтобы не ссориться с Зеленским, уверен украинский политик. Он обратил внимание, что двум лидерам не удалось договориться ни по "Северному потоку – 2", ни по "формуле Штайнмайера".

Ранее Зеленский потребовал гарантий для Украины по газу на 15 лет после запуска "Северного потока – 2". Подводя итоги переговоров с Меркель, он отметил, что Киев представил достаточно аргументов не в пользу газопровода.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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