В Киеве заявили, что Меркель "сдала интересы" Украины в пользу России
Там отметили, что "вежливые заявления" канцлер Германии делала для того, чтобы не ссориться с Зеленским.
Ангела Меркель. Фото © ТАСС / ЕРА
Канцлер Германии Ангела Меркель "сдала" украинские интересы в пользу России. Такое мнение высказал советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе, внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он отметил, что визит лидера Незалежной Владимира Зеленского в Германию не принёс никаких результатов.
"А не принесли результатов потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов всё-таки немного сдала украинские интересы в пользу России", — выразил мнение Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
При этом "вежливые заявления" Меркель делала для того, чтобы не ссориться с Зеленским, уверен украинский политик. Он обратил внимание, что двум лидерам не удалось договориться ни по "Северному потоку – 2", ни по "формуле Штайнмайера".
Ранее Зеленский потребовал гарантий для Украины по газу на 15 лет после запуска "Северного потока – 2". Подводя итоги переговоров с Меркель, он отметил, что Киев представил достаточно аргументов не в пользу газопровода.
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