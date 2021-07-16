Названы продукты, способные снизить артериальное давление

У людей, страдающих от повышенного давления, сосуды, как правило, сужены. Однако существует ряд продуктов, способных эти сосуды расширить, рассказала врач-кардиолог Валентина Байдина.

"К продуктам, снижающим артериальное давление, относятся фрукты и овощи, богатые витамином С: грейпфруты, апельсины, лимоны, а также вода с лимоном. Полезны свёкла и свекольный напиток, в котором свекольный сок и вода находятся в соотношении "один к одному", — сказала Байдина в беседе с РИА "Новости".

По словам специалиста, к сосудорасширяющим продуктам относятся и кисломолочные продукты: кефир, ряженка, творог. Один стакан любого из этих напитков способен нормализовать артериальное давление. Кроме того, помочь гипертоникам может красный чай каркаде благодаря своим антиоксидантным свойствам, а также кокосовая вода и какао. При высоком давлении может помочь и чеснок. Содержащийся в нём аллицин расслабляет стенки сосудов, добавила Байдина.