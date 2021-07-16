Говорить об отмене масочного режима в России можно будет только после того, как не менее 70% населения страны будут привиты от ковида. Об этом заявил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. И чем медленнее идёт этот процесс, тем больше вероятность появления новых мутаций вируса, отметил он.

"Когда 70–80% будут привиты, тогда можно будет спокойно маски снимать. Люди не прививаются — соответственно, пандемия ползёт. Медленно прививаемся, значит, у нас создаются условия, чтобы у нас новые штаммы проникали или новые штаммы образовывались. Это всё завязано друг на друге", — подчеркнул специалист в беседе с Ura.ru.

С ним согласна и другой врач-инфекционист — Татьяна Чаленко. По её словам, антитела к коронавирусу должно иметь не менее 60% жителей страны, однако пока в России до этого значения далеко. При этом тяжесть течения болезни растёт, хуже всего её переносят именно те, кто не болел и не был привит.

"Мы ратуем за вакцинацию. [Нужно] сто раз подумать, взвесить всё и вакцинироваться", — добавила Чаленко.