ПЦР-теста недостаточно: В Севастополе ужесточили правила заселения в отели
Соответствующее решение было принято в июне из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в регионе.
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Власти Севастополя ввели новые правила для туристов, заселяющихся в отели города. Теперь постояльцы должны предоставлять справки о наличии антител к коронавирусу или код о вакцинации. Об этом сообщается на сайте правительства.
Отмечается, что отрицательного ПЦР-теста для заселения теперь недостаточно. Решение о соответствующих изменениях было принято в июне из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Крыму. С 16 июля оно вступило в силу.
Ранее врач рассказала, через какое время после вакцинации можно ехать в отпуск. Эксперт отметила, что в сложной эпидобстановке, которая сложилась на сегодняшний день, ревакцинацию можно проводить уже через полгода, причём независимо от уровня антител.
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