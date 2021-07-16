Власти Севастополя ввели новые правила для туристов, заселяющихся в отели города. Теперь постояльцы должны предоставлять справки о наличии антител к коронавирусу или код о вакцинации. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что отрицательного ПЦР-теста для заселения теперь недостаточно. Решение о соответствующих изменениях было принято в июне из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Крыму. С 16 июля оно вступило в силу.