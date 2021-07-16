Скончавшийся от коронавируса солист "Хора Турецкого" не успел пройти вакцинацию
Борис Горячев боролся с болезнью в течение трёх недель, но так и не смог восстановиться.
Фото © Instagram/borisgoryachev
Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев, скончавшийся накануне от коронавируса, не успел сделать прививку от опасной инфекции, сообщила арт-директор музыкального коллектива Анна Чех.
Она рассказала, что у музыканта ухудшилось состояние три недели назад, он отправился в больницу, где ему диагностировали ковид. Болезнь протекала в сложной форме, и уже через два дня Горячева перевели в реанимацию. Врачи сделали всё, что могли, однако всё закончилось смертью. Также Чех уточнила, что, пока музыкант находился на лечении, его коллеги прошли вакцинацию. Её слова приводит "МК".
Напомним, Борис Горячев скончался на 50-м году жизни от последствий коронавируса. Информация об утрате появилась в инстаграме коллектива. Свои соболезнования под траурным постом в соцсетях уже выразили Игорь Николаев, Денис Клявер, певица Зара и сотни поклонников "Хора Турецкого".
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