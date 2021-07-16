Скончавшийся от коронавируса солист "Хора Турецкого" не успел пройти вакцинацию

Она рассказала, что у музыканта ухудшилось состояние три недели назад, он отправился в больницу, где ему диагностировали ковид. Болезнь протекала в сложной форме, и уже через два дня Горячева перевели в реанимацию. Врачи сделали всё, что могли, однако всё закончилось смертью. Также Чех уточнила, что, пока музыкант находился на лечении, его коллеги прошли вакцинацию. Её слова приводит "МК".