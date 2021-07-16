Сайт Минобороны РФ подвергся крупной DDoS-атаке
В прошлый раз похожий инцидент фиксировался во время прямой линии с Владимиром Путиным.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Неизвестные хакеры атаковали сайт Минобороны РФ, полностью парализовав его работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сейчас портал недоступен.
"Специалисты военного ведомства отражают DDoS-атаку на официальный сайт Минобороны", — сообщил собеседник агентства.
В прошлый раз активные DDoS-атаки были зафиксированы во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в конце июня.
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