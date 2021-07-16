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Осуждённого за нападение на полицейских американца Рида этапировали в Мордовию

Он был приговорён к девяти годам заключения, отбывать наказание парень будет в колонии общего режима.

16 июля, 08:58
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

28-летнего гражданина США Тревора Рида этапировали в мордовскую колонию из московского СИЗО-5. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

"В настоящее время Тревор Рид этапирован из Москвы, отбывать наказание он будет в одной из колоний Мордовии", — цитирует секретаря "Интерфакс".

Студент из США обвиняется в нападении на московского полицейского

Студент из США обвиняется в нападении на московского полицейского

Напомним, студента из Техаса Тревора Рида в Головинском районном суде приговорили к девяти годам колонии. В августе 2019 года он повёл себя агрессивно на улице, а когда приехали полицейские, оказал им сопротивление при задержании. Кроме того, по пути в отдел он напал на правоохранителей, едва не спровоцировав ДТП.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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