Осуждённого за нападение на полицейских американца Рида этапировали в Мордовию

"В настоящее время Тревор Рид этапирован из Москвы, отбывать наказание он будет в одной из колоний Мордовии", — цитирует секретаря "Интерфакс".

Напомним, студента из Техаса Тревора Рида в Головинском районном суде приговорили к девяти годам колонии. В августе 2019 года он повёл себя агрессивно на улице, а когда приехали полицейские, оказал им сопротивление при задержании. Кроме того, по пути в отдел он напал на правоохранителей, едва не спровоцировав ДТП.