Осуждённого за нападение на полицейских американца Рида этапировали в Мордовию
Он был приговорён к девяти годам заключения, отбывать наказание парень будет в колонии общего режима.
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28-летнего гражданина США Тревора Рида этапировали в мордовскую колонию из московского СИЗО-5. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
"В настоящее время Тревор Рид этапирован из Москвы, отбывать наказание он будет в одной из колоний Мордовии", — цитирует секретаря "Интерфакс".
Напомним, студента из Техаса Тревора Рида в Головинском районном суде приговорили к девяти годам колонии. В августе 2019 года он повёл себя агрессивно на улице, а когда приехали полицейские, оказал им сопротивление при задержании. Кроме того, по пути в отдел он напал на правоохранителей, едва не спровоцировав ДТП.
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