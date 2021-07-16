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Банки стали реже одобрять россиянам кредиты на авто

Снижение данного показателя специалисты связывают с политикой организаций, ориентированной на "заёмщиков хорошего качества".

16 июля, 08:50

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Российские банки этим летом стали реже выдавать гражданам автокредиты. Уровень одобрения снизился до 36,9%. Такие данные приводит РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В последний раз данный показатель был ниже в разгар действия антикоронавирусных ограничений — в апреле и мае 2020 года (27,1 и 30,7%).

Однако в этот раз снижение доли одобренных заявок на автокредиты в первую очередь связано с политикой банков, нацеленной на выдачу автокредитов "заёмщикам хорошего качества", говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, ранее приоритет у банков был на формирование клиентской базы, сейчас — на качество портфеля.

Россияне накопили рекордные долги по автокредитам

Россияне накопили рекордные долги по автокредитам

Параллельно с этим суммарный уровень одобрения по всем заявкам на розничные кредиты планомерно растёт и составляет 39,8%. Однако тенденция прослеживается только в сегменте потребительских займов, а доля удовлетворённых заявок на ипотеку, напротив, падает.

Ранее Лайф писал, что россияне досрочно погасили рекордный объём ипотеки.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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