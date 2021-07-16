В США десятки истребителей F-35 вышли из строя из-за "деградации"

В США 46 истребителей F-35 находятся в нелётном состоянии из-за вышедших из строя двигателей. Об этом заявил в конгрессе генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик, который руководит программой.

Американское издание The Drive сообщило, что причиной неполадок стало быстрое изнашивание теплозащитного покрытия лопаток ротора турбин силовой установки истребителя. Отмечается, что произошла "неожиданная деградация" сплава силиката кальция, магния и алюминия.

Ранее власти США указывали на большое количество дефектов новейшего истребителя. В результате испытаний F-35 было обнаружено около 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность операций.