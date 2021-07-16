В Чёрном море прошли успешные испытания плавающего танка "Спрут-СДМ1"

В Чёрном море прошли испытания плавающего танка "Спрут-СДМ1". Видео © Ростех

В России завершился первый этап водных испытаний новейшего танка "Спрут-СДМ1", которые проходили в акватории Чёрного моря. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Танк "Спрут-СДМ1" прошёл первый этап государственных испытаний в морских условиях. В рамках первого этапа морских испытаний машина показала высокие водоходные качества во время проверок в акватории Чёрного моря и продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках второго этапа будет проведена проверка работоспособности вооружения в морских условиях. Испытания 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки, установленной на танке, пройдут как во время штиля, так и при волнении моря до трёх баллов.

"Машина способна решать сложные тактические задачи, в частности, разведку, работу в составе рейдовых или передовых отрядов, ведение манёвренной обороны, форсирование водных преград, морские десантные операции, контроль территории", — подчеркнул директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.

По его словам, пока серийное производство "Спрута" нацелено на российскую армию и, в частности, на Воздушно-десантные войска. Однако не исключено, что новейшая машина заинтересует и иностранных партнёров с Ближнего Востока и Азии. Испытания танка в холодном климате намечены на осень текущего года.