"Они всё знали": Макгрегор рассказал, что получил травму ещё до боя с Пуарье

Ирландец проиграл бой уже в первом раунде, после чего ему потребовалась операция на ноге.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что его нога была повреждена ещё до поединка c Дастином Пуарье из США. Об этом он рассказал в "Инстаграме".

"Меня многие спрашивают, в какой момент сломалась нога. Спросите UFC, спросите Дану Уайта (главу промоушена. — Прим. Лайфа), главного доктора Дэвидсона. Они всё знали. У меня было несколько стрессовых переломов голени. Да и в целом я постоянно испытывал проблемы с лодыжкой в ходе карьеры", — заявил Макгрегор.

Видео © Instagram / thenotoriousmma

Напомним, Макгрегор получил серьёзную травму голени во время боя с Пуарье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Ирландца доставили в больницу в Лос-Анджелесе и прооперировали. Покинув клинику, спортсмен отметил, что через шесть недель планирует возобновить тренировки.