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Регион
Опубликовано 16 июля 2021, 08:26

"Они всё знали": Макгрегор рассказал, что получил травму ещё до боя с Пуарье

Ирландец проиграл бой уже в первом раунде, после чего ему потребовалась операция на ноге.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что его нога была повреждена ещё до поединка c Дастином Пуарье из США. Об этом он рассказал в "Инстаграме".

"Меня многие спрашивают, в какой момент сломалась нога. Спросите UFC, спросите Дану Уайта (главу промоушена. — Прим. Лайфа), главного доктора Дэвидсона. Они всё знали. У меня было несколько стрессовых переломов голени. Да и в целом я постоянно испытывал проблемы с лодыжкой в ходе карьеры", — заявил Макгрегор.

Видео © Instagram / thenotoriousmma

Напомним, Макгрегор получил серьёзную травму голени во время боя с Пуарье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Ирландца доставили в больницу в Лос-Анджелесе и прооперировали. Покинув клинику, спортсмен отметил, что через шесть недель планирует возобновить тренировки.

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Третий бой между Макгрегором и Пуарье состоялся 10 июля, поединок продлился всего один раунд. В концовке первой пятиминутки ирландский боец оступился и сломал лодыжку. В перерыве врачи остановили противостояние. Таким образом, счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу Пуарье. Президент UFC Дана Уайт не исключил, что между спортсменами состоится четвёртый поединок.

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Фото © Instagram / thenotoriousmma

Роман Фейгин
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