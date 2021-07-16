"Они всё знали": Макгрегор рассказал, что получил травму ещё до боя с Пуарье
Ирландец проиграл бой уже в первом раунде, после чего ему потребовалась операция на ноге.
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что его нога была повреждена ещё до поединка c Дастином Пуарье из США. Об этом он рассказал в "Инстаграме".
"Меня многие спрашивают, в какой момент сломалась нога. Спросите UFC, спросите Дану Уайта (главу промоушена. — Прим. Лайфа), главного доктора Дэвидсона. Они всё знали. У меня было несколько стрессовых переломов голени. Да и в целом я постоянно испытывал проблемы с лодыжкой в ходе карьеры", — заявил Макгрегор.
Видео © Instagram / thenotoriousmma
Напомним, Макгрегор получил серьёзную травму голени во время боя с Пуарье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Ирландца доставили в больницу в Лос-Анджелесе и прооперировали. Покинув клинику, спортсмен отметил, что через шесть недель планирует возобновить тренировки.
Третий бой между Макгрегором и Пуарье состоялся 10 июля, поединок продлился всего один раунд. В концовке первой пятиминутки ирландский боец оступился и сломал лодыжку. В перерыве врачи остановили противостояние. Таким образом, счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу Пуарье. Президент UFC Дана Уайт не исключил, что между спортсменами состоится четвёртый поединок.
Фото © Instagram / thenotoriousmma