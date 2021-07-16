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"Мы в рабстве": Россиянка нашла в упаковке с помидорами записку с мольбой о помощи

Полицейские начали проверку, руководствуясь адресом производителя продуктов, который работает на Ставрополье.

16 июля, 09:01
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Жуткую записку обнаружила жительница Новосибирска в упаковке помидоров-черри: в послании была мольба о помощи. Об этом местная жительница сообщила изданию "Прецедент".

"Приехали на дачу, через какое-то время сели за стол. Едим, едим, первый ряд съели, а я гляжу, под помидорами что-то написано, как вкладыш. Сначала я подумала, что это розыгрыш. Достаю записку, а там написано: "Помогите, мы в рабстве". Говорят, что на Ставрополье это процветает", — рассказала изданию женщина.

Сбежавший из рабства ставрополец двое суток полз по степи со сломанными костями ради помощи

Сбежавший из рабства ставрополец двое суток полз по степи со сломанными костями ради помощи

На упаковке с необычной "начинкой" указан как раз ставропольский производитель, упакована продукция уже в Московской области, оттуда помидоры попали в новосибирский магазин.

"Поставки у нас идут каждый день с распределительного центра. Посмотреть можно по документам, но нужно установить в какой день была поставка. Но я такое в первый раз слышу. Я пятый год работаю, но это нонсенс какой-то. Я понимаю, что в жизни бывает всякое, но такого ещё точно не было", — рассказала управляющая магазином, где купили помидоры с запиской, Наталья Бочарова.

Обнаружившая послание женщина обратилась в полицию, там начали проверку. Теперь и полицейским Ставрополья придётся отправиться по юридическим адресам компании, указанной на упаковке.

Ранее Лайф рассказывал, что в Калужской области волонтёры спасли из сексуального рабства девушку, которая приехала в Москву работать няней.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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