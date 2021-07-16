Жуткую записку обнаружила жительница Новосибирска в упаковке помидоров-черри: в послании была мольба о помощи. Об этом местная жительница сообщила изданию "Прецедент".

"Приехали на дачу, через какое-то время сели за стол. Едим, едим, первый ряд съели, а я гляжу, под помидорами что-то написано, как вкладыш. Сначала я подумала, что это розыгрыш. Достаю записку, а там написано: "Помогите, мы в рабстве". Говорят, что на Ставрополье это процветает", — рассказала изданию женщина.

На упаковке с необычной "начинкой" указан как раз ставропольский производитель, упакована продукция уже в Московской области, оттуда помидоры попали в новосибирский магазин.



"Поставки у нас идут каждый день с распределительного центра. Посмотреть можно по документам, но нужно установить в какой день была поставка. Но я такое в первый раз слышу. Я пятый год работаю, но это нонсенс какой-то. Я понимаю, что в жизни бывает всякое, но такого ещё точно не было", — рассказала управляющая магазином, где купили помидоры с запиской, Наталья Бочарова.



Обнаружившая послание женщина обратилась в полицию, там начали проверку. Теперь и полицейским Ставрополья придётся отправиться по юридическим адресам компании, указанной на упаковке.