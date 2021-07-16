"Отец года" из Набережных Челнов сбросил девочку с качелей, чтобы отомстить за дочь

Житель Набережных Челнов сбросил маленькую девочку с качелей на детской площадке. Так он решил отомстить за дочь, которая упала с этих же качелей минутой ранее. В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом происшествия.

Как рассказали очевидцы, группа взрослых пришла на детскую площадку с пивом. Их попросили отойти, но один мужчина со своей дочерью остался. Он подсадил малышку на качели к другой девочке лет шести, в итоге его дочь не удержалась и упала. Разозлившийся отец накричал матом на чужого ребёнка и хладнокровно толкнул качели так, что шестилетняя девочка упала на землю. К нему сразу подошли взрослые, но он обматерил и их. Папа пострадавшей девочки подоспел только тогда, когда компания с "отцом года" уже покинула площадку.