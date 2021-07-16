Песков: Возможности медицины позволяют не загонять Россию в новый локдаун

Возможности российской медицины позволяют не загонять страну в новый локдаун из-за коронавируса. Так нынешнюю эпидемиологическую ситуацию оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наша система здравоохранения показала большие мобилизационные возможности — это очевидный факт. Они помогают нам и дальше, в ходе второй волны, через которую мы проходим, идти, не прерывая экономического процесса, не загоняя нашу страну в локдаун. Это всё происходит только потому, что мобилизационные возможности нашей медицины позволяют нам это делать", — отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что Россия прошла первую волну эпидемии лучше, чем многие европейские страны.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что необходимость вводить локдаун или ужесточать ковидные ограничения в России отсутствует. По её словам, сейчас стабилизировать ситуацию помогают ограничительные меры и интенсивная вакцинация, этот алгоритм действий уже доказал эффективность на примере Москвы.