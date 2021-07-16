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В Кремле указали на важность встречного движения в вопросе признания вакцин

По словам Дмитрия Пескова, необходимо искать ответ на этот вопрос совместно с международными партнёрами.

16 июля, 10:06

Фото © ТАСС / Афонина Елена

Россия признает иностранные вакцины от коронавируса, если подобное последует и со стороны Запада, здесь необходимо встречное движение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно факт непризнания вакцин. Мы бы очень приветствовали бы, если наша вакцина была бы признана в соответствующих зарубежных структурах. И это большая проблема — непризнание вакцин. Это вопрос, на который вместе с международными партнёрами надо найти ответ", — сказал он.

В Кремле надеются на решение вопроса о взаимном признании с ЕС вакцин от коронавируса

В Кремле надеются на решение вопроса о взаимном признании с ЕС вакцин от коронавируса

Представитель Кремля также заметил, что столичные власти знают о проблеме получения QR-кодов, с которой сталкиваются иностранные граждане, и она постепенно будет решаться. Важность признания вакцин также проявляется при путешествиях россиян за границу, заметил Песков.

"Мы не можем наших граждан, которые также испытывают проблемы при путешествиях за границу, ставить в дискриминированное положение", — подытожил официальный представитель Кремля.

Ранее широкий резонанс вызвало утверждение главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что Москва и Пекин якобы политизируют вопрос поставок вакцин. А на прошлой неделе госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Париж не советует странам Евросоюза признавать вакцины от коронавируса, разработанные в России и Китае.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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