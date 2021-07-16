В Кремле указали на важность встречного движения в вопросе признания вакцин

Россия признает иностранные вакцины от коронавируса, если подобное последует и со стороны Запада, здесь необходимо встречное движение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно факт непризнания вакцин. Мы бы очень приветствовали бы, если наша вакцина была бы признана в соответствующих зарубежных структурах. И это большая проблема — непризнание вакцин. Это вопрос, на который вместе с международными партнёрами надо найти ответ", — сказал он.

Представитель Кремля также заметил, что столичные власти знают о проблеме получения QR-кодов, с которой сталкиваются иностранные граждане, и она постепенно будет решаться. Важность признания вакцин также проявляется при путешествиях россиян за границу, заметил Песков.