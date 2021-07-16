Более 3,8 млн москвичей сделали минимум одну прививку от коронавируса
Полностью прошли вакцинацию уже более двух миллионов жителей столицы.
Фото © Pexels
В Москве более 3,8 миллиона жителей сделали минимум одну прививку от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.
"В Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 3,8 млн человек. Полностью привиты более 2 млн человек", — рассказали в Депздраве.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что после прививки от коронавируса в России заболели не более 2,5% граждан. Вместе с тем министр отметил, что вакцина действительно эффективно защищает от тяжёлых осложнений ковида.
Комментариев: 0