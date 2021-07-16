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Более 3,8 млн москвичей сделали минимум одну прививку от коронавируса

Полностью прошли вакцинацию уже более двух миллионов жителей столицы.

16 июля, 10:33
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Москве более 3,8 миллиона жителей сделали минимум одну прививку от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.

"В Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 3,8 млн человек. Полностью привиты более 2 млн человек", — рассказали в Депздраве.

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Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что после прививки от коронавируса в России заболели не более 2,5% граждан. Вместе с тем министр отметил, что вакцина действительно эффективно защищает от тяжёлых осложнений ковида.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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