Более 3,8 млн москвичей сделали минимум одну прививку от коронавируса

В Москве более 3,8 миллиона жителей сделали минимум одну прививку от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.

"В Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 3,8 млн человек. Полностью привиты более 2 млн человек", — рассказали в Депздраве.