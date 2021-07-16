Собянин: Число госпитализируемых с коронавирусом в Москве за последние недели снизилось на треть

А количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом за тот же период сократилось почти в два раза. Это и позволило властям отменить QR-коды для посещения ресторанов уже с понедельника.