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Собянин: Число госпитализируемых с коронавирусом в Москве за последние недели снизилось на треть

А количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом за тот же период сократилось почти в два раза. Это и позволило властям отменить QR-коды для посещения ресторанов уже с понедельника.

16 июля, 10:47

Фото © Kremlin.ru

Число москвичей с коронавирусом, которым требуется госпитализация, снизилось за последние недели на треть. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций. Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены", — проинформировал градоначальник на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Москве отменяют QR-коды

В Москве отменяют QR-коды

Между тем в России четвёртые сутки подряд фиксируют антирекорд по смертности от ковида. За последние 24 часа по всей стране от коронавируса умерло 799 пациентов — это новый максимум с начала пандемии. За весь период же зафиксировано 146 868 летальных исходов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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