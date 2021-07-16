Собянин: Число госпитализируемых с коронавирусом в Москве за последние недели снизилось на треть
А количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом за тот же период сократилось почти в два раза. Это и позволило властям отменить QR-коды для посещения ресторанов уже с понедельника.
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Число москвичей с коронавирусом, которым требуется госпитализация, снизилось за последние недели на треть. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.
"Почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций. Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены", — проинформировал градоначальник на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Между тем в России четвёртые сутки подряд фиксируют антирекорд по смертности от ковида. За последние 24 часа по всей стране от коронавируса умерло 799 пациентов — это новый максимум с начала пандемии. За весь период же зафиксировано 146 868 летальных исходов.
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