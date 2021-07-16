Льготную программу автокредитования могут приостановить из-за дефицита машин

Минпромторг РФ решил свернуть программу льготного автокредитования из-за дефицита автомобилей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Так, в министерстве уже в июне-июле признавали, что авторынок перегрет, так что продлевать льготы на август не планируется. Чиновники отозвали выделенные банкам лимиты финансирования, на данный момент никаких подтверждений о том, что программа будет продолжена, нет.

Собеседники издания в автоконцернах такое решение властей назвали ожидаемым. В автомобильной отрасли уточнили, что изначально её запуск в августе планировалось "приурочить к предвыборной кампании".