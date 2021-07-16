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Льготную программу автокредитования могут приостановить из-за дефицита машин

В автомобильной отрасли отметили, что изначально её запуск в августе планировалось "приурочить к предвыборной кампании".

16 июля, 10:34
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Минпромторг РФ решил свернуть программу льготного автокредитования из-за дефицита автомобилей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Так, в министерстве уже в июне-июле признавали, что авторынок перегрет, так что продлевать льготы на август не планируется. Чиновники отозвали выделенные банкам лимиты финансирования, на данный момент никаких подтверждений о том, что программа будет продолжена, нет.

Банки стали реже одобрять россиянам кредиты на авто

Банки стали реже одобрять россиянам кредиты на авто

Собеседники издания в автоконцернах такое решение властей назвали ожидаемым. В автомобильной отрасли уточнили, что изначально её запуск в августе планировалось "приурочить к предвыборной кампании".

Ранее Лайф писал, что россияне накопили рекордные долги по автокредитам. По данным на октябрь прошлого года, они составили порядка 638 миллионов рублей. Предыдущий рекорд был установлен в мае 2020 года: к концу весны россияне скопили долги перед банками в размере 672,1 миллиона рублей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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