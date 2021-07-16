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Источник DDoS-атаки на сайт Минобороны РФ находится за рубежом

Специалистам ведомства удалось её отразить, и на данный момент ресурс успешно открывается и работает.

16 июля, 10:26

Фото © Shutterstock

Источник крупной DDoS-атаки на сайт Минобороны РФ находится за пределами России. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"По имеющимся к настоящему времени подтверждённым данным, источник атаки на сайт Минобороны России в Интернете находится вне пределов Российской Федерации", — сказали в военном ведомстве.

DDoS-атака была произведена утром 16 июля около 10:00 мск. В результате сайт перестал открываться. По состоянию на 12:40 ресурс снова доступен.

Сайт Общественной палаты России и проект "Фейкам.нет" подверглись DDoS-атаке

Сайт Общественной палаты России и проект "Фейкам.нет" подверглись DDoS-атаке

В прошлый раз активные DDoS-атаки были зафиксированы на ресурсы прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в конце июня.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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