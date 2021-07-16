Источник DDoS-атаки на сайт Минобороны РФ находится за рубежом

Источник крупной DDoS-атаки на сайт Минобороны РФ находится за пределами России. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"По имеющимся к настоящему времени подтверждённым данным, источник атаки на сайт Минобороны России в Интернете находится вне пределов Российской Федерации", — сказали в военном ведомстве.

DDoS-атака была произведена утром 16 июля около 10:00 мск. В результате сайт перестал открываться. По состоянию на 12:40 ресурс снова доступен.