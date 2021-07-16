Источник DDoS-атаки на сайт Минобороны РФ находится за рубежом
Специалистам ведомства удалось её отразить, и на данный момент ресурс успешно открывается и работает.
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Источник крупной DDoS-атаки на сайт Минобороны РФ находится за пределами России. Об этом сообщили в военном ведомстве.
"По имеющимся к настоящему времени подтверждённым данным, источник атаки на сайт Минобороны России в Интернете находится вне пределов Российской Федерации", — сказали в военном ведомстве.
DDoS-атака была произведена утром 16 июля около 10:00 мск. В результате сайт перестал открываться. По состоянию на 12:40 ресурс снова доступен.
В прошлый раз активные DDoS-атаки были зафиксированы на ресурсы прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в конце июня.
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