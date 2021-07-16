Песков назвал классическим фейком статью об "операции Кремля" в поддержку Трампа
Ранее в Кремле уже комментировали скандальную публикацию, окрестив её "отличным бульварным чтивом".
Фото © ТАСС / Ковалев Петр
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз раскритиковал материал британской газеты The Guardian, в котором утверждается, что российское руководство в 2016 году якобы договаривалось о поддержке на выборах тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа. По словам представителя Кремля, эта статья является "классическим фейком".
"Вчера неоднократно комментировал. Нечего больше комментировать. Это полная неправда. Классический фейк. Прямо образец", — отметил Песков.
Напомним, что сам Дональд Трамп ранее сообщил об уже принятом решении относительно своего участия в выборах главы государства в 2024 году, но какое оно — не уточнил. Бывший лидер США объяснил это тем, что его заявление может повлиять на финансирование кампании.
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