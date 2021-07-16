Песков назвал классическим фейком статью об "операции Кремля" в поддержку Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз раскритиковал материал британской газеты The Guardian, в котором утверждается, что российское руководство в 2016 году якобы договаривалось о поддержке на выборах тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа. По словам представителя Кремля, эта статья является "классическим фейком".

Напомним, что сам Дональд Трамп ранее сообщил об уже принятом решении относительно своего участия в выборах главы государства в 2024 году, но какое оно — не уточнил. Бывший лидер США объяснил это тем, что его заявление может повлиять на финансирование кампании.



