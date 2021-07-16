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Песков назвал классическим фейком статью об "операции Кремля" в поддержку Трампа

Ранее в Кремле уже комментировали скандальную публикацию, окрестив её "отличным бульварным чтивом".

16 июля, 10:06

Фото © ТАСС / Ковалев Петр

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз раскритиковал материал британской газеты The Guardian, в котором утверждается, что российское руководство в 2016 году якобы договаривалось о поддержке на выборах тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа. По словам представителя Кремля, эта статья является "классическим фейком".

"Вчера неоднократно комментировал. Нечего больше комментировать. Это полная неправда. Классический фейк. Прямо образец", — отметил Песков.

Песков назвал "бульварным чтивом" статью The Guardian о поддержке Трампа на выборах президента

Песков назвал "бульварным чтивом" статью The Guardian о поддержке Трампа на выборах президента

Ранее Песков уже комментировал скандальную публикацию, назвав её "отличным бульварным чтивом".

Напомним, что сам Дональд Трамп ранее сообщил об уже принятом решении относительно своего участия в выборах главы государства в 2024 году, но какое оно — не уточнил. Бывший лидер США объяснил это тем, что его заявление может повлиять на финансирование кампании.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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