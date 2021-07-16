Путин не в курсе рекомендации Шойгу российским военным изучить его статью об Украине

В Кремле прокомментировали рекомендацию министра обороны Сергея Шойгу включить статью президента Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" в список обязательных тем для изучения военно-политической подготовки. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, сам Путин не в курсе этого решения, хотя в Кремле сочли этот шаг вполне объяснимым.

"Нет, президент не знает. Но это объяснимо. Речь идёт об очень важном концептуальном документе, который написал Верховный главнокомандующий. Естественно, что в Вооружённых силах это изучают", — рассуждает Песков.

Статья Путина об Украине была опубликована 12 июля. Она выпущена в двух вариантах — на русском и украинском языке. В ней российский лидер назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. В своей статье российский лидер ещё раз назвал русских и украинцев одним народом, напомнив о наших общих цивилизационных истоках. Российский лидер описал, как Украину шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — "превратить Украину в плацдарм против России", но Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной".