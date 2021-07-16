Спасатели эвакуировали вертолётом одного из подростков, заблудившихся на горе в Сочи
Мальчик смог выйти навстречу поисковой группе, его приятель получил травму и пока находится в лесу, за ним отправили помощь.
Фото © Instagram / ЮРПСО МЧС России
Спасатели эвакуировали вертолётом одного из подростков, заблудившихся в Сочи. Видео © ЮРПСО МЧС России
Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолёте Ка-32 эвакуировали одного из двух заблудившихся подростков, приехавших в Сочи из Нижнего Новгорода. 16-летний парень и его приятель отправились покорять гору Сахарную, однако спуститься с вершины в назначенное время они не смогли.
В МЧС уточнили, что один из туристов получил травму ноги, что и помешало ребятам вовремя выйти с горы. Полтора дня назад ребята поняли, что их ищут, когда услышали звук вертолёта. Тогда подросток решил, что самостоятельно отправится искать помощи.
В итоге турист вышел навстречу одной из поисковых групп. Сотрудники Росгвардии помогли подростку подняться на вершину горы Сахарной, откуда его эвакуировали по воздуху. Мальчик уточнил, что его друг может находиться в районе верховья реки Ушхо. В настоящий момент к травмированному туристу выдвинулись спасатели.
Ранее Лайф рассказывал, как под Сочи тренер и девять несовершеннолетних воспитанников заблудились в горах. Благодаря оперативно организованным поискам пропавших нашли в районе села Бзогу. На момент обнаружения в медицинской помощи туристы не нуждались, но попросили помочь спуститься.
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