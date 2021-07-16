На Украине назначили нового главу МВД после отставки Авакова
Именно его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский, а парламентарии Рады поддержали этот выбор.
Денис Монастырский. Фото © Twitter / Верховная рада Украины
Верховная рада назначила нового главу Министерства внутренних дел Украины, им стал председатель комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
Отмечается, что за назначение Монастырского главой МВД проголосовал 271 депутат, против — ни одного. При этом воздержались от голосования 44 парламентария. Именно его кандидатуру ранее предложил президент страны Владимир Зеленский. Новый министр уже сложил полномочия нардепа и принял присягу членов кабмина.
Напомним, бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке 13 июля. Об уходе с поста главы МВД Украины он высказался в "Фейсбуке" фотографией с ладонью у сердца. Снимок Аваков подписал фразой на несуществующем языке. Как считают в Верховной раде, отставка Авакова станет кончиной Зеленского.
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