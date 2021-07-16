На Украине назначили нового главу МВД после отставки Авакова

Верховная рада назначила нового главу Министерства внутренних дел Украины, им стал председатель комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Отмечается, что за назначение Монастырского главой МВД проголосовал 271 депутат, против — ни одного. При этом воздержались от голосования 44 парламентария. Именно его кандидатуру ранее предложил президент страны Владимир Зеленский. Новый министр уже сложил полномочия нардепа и принял присягу членов кабмина.