НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Украине назначили нового главу МВД после отставки Авакова

Именно его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский, а парламентарии Рады поддержали этот выбор.

16 июля, 09:47
<p>Денис Монастырский. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/verkhovna_rada" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Верховная рада Украины</a></p>

Денис Монастырский. Фото © Twitter / Верховная рада Украины

Верховная рада назначила нового главу Министерства внутренних дел Украины, им стал председатель комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Проводили с огоньком: Украинцы устроили рейв в честь отставки Авакова с поста главы МВД

Проводили с огоньком: Украинцы устроили рейв в честь отставки Авакова с поста главы МВД

Отмечается, что за назначение Монастырского главой МВД проголосовал 271 депутат, против — ни одного. При этом воздержались от голосования 44 парламентария. Именно его кандидатуру ранее предложил президент страны Владимир Зеленский. Новый министр уже сложил полномочия нардепа и принял присягу членов кабмина.

Напомним, бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке 13 июля. Об уходе с поста главы МВД Украины он высказался в "Фейсбуке" фотографией с ладонью у сердца. Снимок Аваков подписал фразой на несуществующем языке. Как считают в Верховной раде, отставка Авакова станет кончиной Зеленского.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Киеве заявили, что Меркель "сдала интересы" Украины в пользу России

сегодня в 04:22

В Киеве отреагировали на слова Путина о единстве русского и украинского народов

30 июня, 13:08

Песков назвал классическим фейком статью об "операции Кремля" в поддержку Трампа

сегодня в 10:06

Песков назвал не самой лучшей дисциплину россиян в плане вакцинации и соблюдения санитарных мер

сегодня в 10:17

8-летний мальчик утонул в бассейне на глазах у родителей, которые спокойно загорали рядом

сегодня в 10:15

Новости партнеров

Layer 1