Экс-координатор штаба Навального рассказал о сокрытии отчётности и конфликтах в команде

Бывший координатор штаба Алексея Навального в Волгограде Алексей Волков в беседе с RT рассказал о конфликтах внутри команды и недопонимании с руководством, из-за которого он оставил свою должность.

По словам Алексея, проблемы начались после провальной президентской кампании. После отказа ЦИК регистрировать Навального в качестве кандидата на выборы руководство штабов перестало публиковать отчёты о доходах, оставив в открытом доступе лишь данные о тратах на аренду и зарплаты.

"Либо в этот момент увеличилась доля теневого финансирования, которое невозможно публиковать, либо стали использовать ресурсы, собранные ранее, но почему-то не показанные. Если ты не публикуешь открытую информацию, сколько ты собираешь, значит, ты что-то скрываешь", — подчеркнул экс-координатор штаба.

Вместе с тем перестали выделяться деньги на волонтёров, а в регионы пришла команда сократить штат, вспоминает Волков. Кроме того, руководство поставило перед каждым штабом задачу разработать проект, чтобы позже получить на его реализацию финансирование. Алексеем такой проект был провален из-за некомпетентности директора и юриста ФБК* Ивана Жданова, который не проверил документы на наличие ошибок.

"Через три дня Жданов позвонил мне по Skype. Сказал, что я провалил проект — и они должны снять меня с должности. Уволить меня не могли из-за подписки о невыезде, поэтому они поставили меня замом и попросили найти себе замену", — вспоминает Алексей.

Должность координатора предложили другим сотрудникам штаба, но практически все они отказались. Кто-то даже покинул команду после этого разговора, а сам Волков уволился и переехал в Санкт-Петербург. При этом на конструктивный диалог руководство штабов не шло, просто не отвечая на сообщения.

Напомним, 26 апреля Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального. В надзорном ведомстве заявили, что организация занимается "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране.