В Кремле прокомментировали данные Росстата о выросших в 2,5 раза ценах на морковь

Ещё до прямой линии с президентом России Владимиром Путиным правительству было дано поручение тщательно отслеживать изменения цен на продукты на розничном рынке, предотвращая их резкий и необоснованный рост. Однако от точечных случаев никто не может быть застрахован, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"О результатах мониторинга [президенту] постоянно докладывается, применяются меры. Это не значит, что мы можем застраховать себя от скачкообразных [изменений цен] в конкретных регионах и магазинах, но в целом по стране [механизмы] действуют", — сказал Песков.