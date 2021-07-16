В Кремле прокомментировали данные Росстата о выросших в 2,5 раза ценах на морковь
Как отметил Дмитрий Песков, главе государства постоянно докладывается об изменениях на розничном рынке.
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Ещё до прямой линии с президентом России Владимиром Путиным правительству было дано поручение тщательно отслеживать изменения цен на продукты на розничном рынке, предотвращая их резкий и необоснованный рост. Однако от точечных случаев никто не может быть застрахован, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"О результатах мониторинга [президенту] постоянно докладывается, применяются меры. Это не значит, что мы можем застраховать себя от скачкообразных [изменений цен] в конкретных регионах и магазинах, но в целом по стране [механизмы] действуют", — сказал Песков.
Напомним, как сообщал Росстат, с начала года цены на морковь выросли в 2,5 раза. Ранее во время прямой линии Владимир Путин рассказал, что российская морковь стоит дороже эквадорских бананов из-за недостаточного объёма урожая. Глава государства выразил надежду, что в текущем году аграрная отрасль покажет более хороший результат, что, вероятно, отразится и на ценах.
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