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Регион
Опубликовано 16 июля 2021, 10:56

Сотрудничающая с РФС компания Hypercube призвала отменить лимит на легионеров в российском футболе

Легионеры "Зенита" Вендел, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун (слева направо). Фото © ФК "Зенит"

Легионеры "Зенита" Вендел, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун (слева направо). Фото © ФК "Зенит"

Регламент РПЛ позволяет заявить на сезон максимум восемь иностранных футболистов.

Руководитель сотрудничающей с РФС голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс считает, что лимит на легионеров в российском футболе должен быть отменён. Об этом он рассказал журналистам.

На данный момент в заявку команды РПЛ разрешено вносить не более восьми игроков без паспорта РФ. При этом все они могут одновременно выйти на поле.

"За молодыми игроками — будущее, но легионеры тоже должны быть. Мы видели, что в России были разные ограничения. Лимит по схеме "8+17" позволил повысить качество молодых игроков, но уровень игры остальных падал. Мы предлагаем отменить лимит на легионеров", сказал Ньювенхейс.

В РФС объяснили необходимость реформы лиг
В РФС объяснили необходимость реформы лиг

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал результаты сборной России по футболу на Евро-2020 неудовлетворительными, указав в качестве одной из причин засилье легионеров в клубах. Министр спорта Олег Матыцин пообещал обсудить изменение лимита на легионеров в самое ближайшее время.

РФС направил российским командам документ под названием "Реформа клубного футбола" с предложениями внести изменения в систему розыгрыша чемпионата страны. Согласно опубликованным данным, РПЛ уже через несколько лет может перейти на "швейцарскую систему".

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Роман Фейгин
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