Сотрудничающая с РФС компания Hypercube призвала отменить лимит на легионеров в российском футболе

Регламент РПЛ позволяет заявить на сезон максимум восемь иностранных футболистов.

Руководитель сотрудничающей с РФС голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс считает, что лимит на легионеров в российском футболе должен быть отменён. Об этом он рассказал журналистам.

На данный момент в заявку команды РПЛ разрешено вносить не более восьми игроков без паспорта РФ. При этом все они могут одновременно выйти на поле.

"За молодыми игроками — будущее, но легионеры тоже должны быть. Мы видели, что в России были разные ограничения. Лимит по схеме "8+17" позволил повысить качество молодых игроков, но уровень игры остальных падал. Мы предлагаем отменить лимит на легионеров", — сказал Ньювенхейс.