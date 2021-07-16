Сотрудничающая с РФС компания Hypercube призвала отменить лимит на легионеров в российском футболе
Легионеры "Зенита" Вендел, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун (слева направо). Фото © ФК "Зенит"
Регламент РПЛ позволяет заявить на сезон максимум восемь иностранных футболистов.
Руководитель сотрудничающей с РФС голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс считает, что лимит на легионеров в российском футболе должен быть отменён. Об этом он рассказал журналистам.
На данный момент в заявку команды РПЛ разрешено вносить не более восьми игроков без паспорта РФ. При этом все они могут одновременно выйти на поле.
"За молодыми игроками — будущее, но легионеры тоже должны быть. Мы видели, что в России были разные ограничения. Лимит по схеме "8+17" позволил повысить качество молодых игроков, но уровень игры остальных падал. Мы предлагаем отменить лимит на легионеров", — сказал Ньювенхейс.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал результаты сборной России по футболу на Евро-2020 неудовлетворительными, указав в качестве одной из причин засилье легионеров в клубах. Министр спорта Олег Матыцин пообещал обсудить изменение лимита на легионеров в самое ближайшее время.
РФС направил российским командам документ под названием "Реформа клубного футбола" с предложениями внести изменения в систему розыгрыша чемпионата страны. Согласно опубликованным данным, РПЛ уже через несколько лет может перейти на "швейцарскую систему".