В Подмосковье вслед за столицей отменили действие QR-кодов

Власти Московской области приняли решение об отмене системы QR-кодов. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора региона Андрея Воробьёва.

"С 19 июля QR-коды носят рекомендательный характер, предпринимателям самим предстоит решать — оставить их в своём заведении или отменить. Но в случае, если QR-код отменён и пускают всех вне зависимости от прививки, придётся вернуться к давно знакомой термометрии на входе, маскам и социальной дистанции", — говорится в сообщении.

Воробьёв отметил, что первым компонентом уже привито больше 2,4 млн человек — это почти 40% от всех жителей области старше 18 лет. Поэтому власти смягчили ограничительные требования для посетителей кафе, ресторанов и других предприятий общепита.