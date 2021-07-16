В Подмосковье вслед за столицей отменили действие QR-кодов
Заведениям общепита предоставят на выбор оставить это ограничение или вернуться к измерению температуры и обязательному ношению масок.
Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр
Власти Московской области приняли решение об отмене системы QR-кодов. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора региона Андрея Воробьёва.
"С 19 июля QR-коды носят рекомендательный характер, предпринимателям самим предстоит решать — оставить их в своём заведении или отменить. Но в случае, если QR-код отменён и пускают всех вне зависимости от прививки, придётся вернуться к давно знакомой термометрии на входе, маскам и социальной дистанции", — говорится в сообщении.
Воробьёв отметил, что первым компонентом уже привито больше 2,4 млн человек — это почти 40% от всех жителей области старше 18 лет. Поэтому власти смягчили ограничительные требования для посетителей кафе, ресторанов и других предприятий общепита.
Напомним, полный курс вакцинации от ковида в Московской области прошли 1,2 млн человек. Эти темпы в правительстве региона назвали высокими и заметили, что они помогут избежать новых ограничений.
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