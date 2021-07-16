Мурашко назвал пять регионов, где ситуация с ковидом наиболее сложная

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко перечислил регионы, где отмечается наиболее серьёзный рост заболеваемости коронавирусом, — это ХМАО, Адыгея, Астраханская область, Красноярский и Алтайский края.

"Наиболее серьёзные темпы прироста заболеваемости и пациентов под наблюдением мы наблюдаем в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области", — отметил министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

При этом в целом по стране в течение пяти последних дней фиксируется "определённая стабилизация" темпов распространения заболевания, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако, по её словам, эпидемическая ситуация в регионах всё ещё остаётся напряжённой.