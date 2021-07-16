Вирусолог оценил заявления о росте заболеваемости ковидом из-за смены доминирующего штамма

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог и вирусолог Владислав Жемчугов прокомментировал заявление представителя Роспотребнадзора о том, что значительный рост числа заболевших в РФ связан со сменой доминирующего штамма коронавируса. По мнению Жемчугова, сейчас с любым вариантом вируса сможет справиться вакцина.

"Что значит новый штамм? Они появляются по тысяче штук в день. Другое дело — какие они, относительно чего и к чему. Пока все штаммы, которые есть, поддаются защитному действию вакцин. Поэтому всем нужно как можно быстрее вакцинироваться", — отметил эксперт в беседе с Лайфом.