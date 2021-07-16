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Вирусолог оценил заявления о росте заболеваемости ковидом из-за смены доминирующего штамма

Владислав Жемчугов также подчеркнул необходимость вакцинации значительной части населения ради формирования коллективного иммунитета.

16 июля, 11:26

Фото © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог и вирусолог Владислав Жемчугов прокомментировал заявление представителя Роспотребнадзора о том, что значительный рост числа заболевших в РФ связан со сменой доминирующего штамма коронавируса. По мнению Жемчугова, сейчас с любым вариантом вируса сможет справиться вакцина.

"Что значит новый штамм? Они появляются по тысяче штук в день. Другое дело — какие они, относительно чего и к чему. Пока все штаммы, которые есть, поддаются защитному действию вакцин. Поэтому всем нужно как можно быстрее вакцинироваться", — отметил эксперт в беседе с Лайфом.

По мнению Жемчугова, рост числа заболевших будет продолжаться до тех пор, пока всё население или по крайней мере 70–80 процентов не познакомится с вирусом и переболеет естественным путём, либо будет вакцинировано. Этот процесс, по словам вирусолога, можно в очень короткий период ускорить вакцинацией, пока вирус не получил новую мутацию и подвержен защитному действию препарата.

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А ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в ближайшее время возможно появление более опасных штаммов коронавирусной инфекции. Не так давно в Калифорнии была обнаружена новая мутация, которая получила название "эпсилон", — в России случаи заражения ей пока не зафиксированы.

Авторы
Ирина Мусина

Ирина Мусина

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